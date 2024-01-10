Глава государства убежден, что когда все помогают тому, кто борется - свобода каждого в итоге выигрывает.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Кавказ не должен быть в стороне и поддерживать борьбу Украины, потому что Москва нет никакого уважения к нациям этого региона.

Об этом Зеленский сказал во время обращения к литовскому народу совместно с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

Как подчеркнул президент Украины, все, кто поддерживал российскую агрессию против Украины, довольно ясно представлял себе, каким хочет видеть первый день "после Украины".

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"Они мечтают унизить украинскую нацию. Они убивают без колебаний. Они депортировали сотни тысяч наших людей: взрослых и детишек. Они хотели стереть все, на чем держится наша культура. Они жестко пытают людей. Тысячи людей, которых держат в плену. Они пытают их просто, чтобы отомстить за то, что Украина существует. Таков уровень русского зла. И если бы такой катастрофический день - день "после Украины" - наступил, Россия сделала бы все, чтобы это продолжилось, чтобы наступил день "после Молдовы", а затем день "после Балтии", день "после Польши", день после многих других", - подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что Казахстан и Узбекистан уже слышат, что Россия презирает их независимость.

"Никакого уважения нет у Москвы к нациям Кавказа. И есть откровенное желание России манипулировать всеми. И всем сейчас опасно быть тихими. Опасно оставаться в стороне или наедине", - сказал Зеленский.

Глава государства убежден, что когда все помогают одному - свобода каждого выигрывает, потому что это правило неоднократно сработало в истории.

"Сработает и теперь для всех нас. Любая империя строится на первых обломках после определяющего поражения свободы. Захват Украины требуется Москве именно для этого. Но мы вместе меняем историю к лучшему. Не будет в тот день "после Украины". Будет день после войны. Будет день после Путина", - убежден Зеленский.

Президент уверен, что это будет день гарантированной безопасности и незыблемой свободы, а также мирной жизни Литвы, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции и всех государств, чью судьбу сейчас Россия "пытается утопить в сомнениях".

Также Зеленский считает, что это будет день нового шанса для беларусов и новой силы для всей Европы.

"Когда мы вместе, даже холод отступает. Уверен, отступит и Россия. Мы не можем сейчас назвать конкретный день, когда это произойдет. Мы не можем сейчас перечислить каждую из деталей того, как это произойдет. Но мы знаем, что это произойдет", - сказал Зеленский.

Президент Украины убежден, что наступит день, когда свобода возобладает.

"Будет такой день. Обязательно. Первый день после этой войны. Наш день", - убежден глава государства.

Как сказал Зеленский, что сейчас приходится иметь дело со значительно более подлой Россией.

"Сейчас, когда Москва пробует вернуть свою старую империю всем спектром современного оружия. Наша украинская смелость это также и вам помощь. Наше с вами единство - это также и вам гарантия безопасности. Стойкость наших воинов - это также и ваша стойкость. И наше украинское предчувствие, что Россия не выдержит, если продолжать бить ее. Это также подтверждение и нашей с вами правоты нашего общего исторического выбора. Выбора быть независимыми", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что этот выбор касается будущего в Европе, чтобы быть среди равных и мирных.

"Так и должно произойти. И ради этого мы должны делать все, что можем делать в максимальном единстве, делать столько, сколько нужно, чтобы достичь нашей цели: не будет больше империи", - сказал Зеленский.

Война в Украине - заявления Зеленского

Зеленский заявляет, что нужна решимость партнеров, потому что президент России не успокоится пока не разрушит Украину, а потом уйдет в другие страны.

Армия России не жалела своих людей, активно забрасывала Украину ударами из артиллерии и бомбами, но несмотря на все эти старания, так и не смогла добиться успеха в войне. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на ежегодной национальной конференции Швеции "общество и оборона".

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