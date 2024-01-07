Президент Украины утверждает, армия РФ все еще не преуспела на фронте, хотя своих людей не жалела.

Армия России не жалела своих людей, активно забрасывала Украину ударами из артиллерии и бомбами, но несмотря на все эти старания, так и не смогла добиться успеха в войне.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона".

Он отметил, что один из главных выводов, который стоит сделать из почти что двухлетнего опыта украинского сопротивления РФ в полномасштабной войне, является таким: когда нация опирается на поддержку партнеров, она может успешно защищаться даже от значительно большего в военном смысле врага.

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"Почти весь прошлый год российские силы провели в постоянных штурмах на украинской земле. Они не жалели человеческих жизней и оружия, прежде всего артиллерии и бомб. Но чего достигла Россия этим? Украина не сдала своих позиций, сохраняет нужные плацдармы и последовательно уничтожает логистику, склады и штабы оккупантов. Мы не позволяем российской оккупации стать твердой", - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что этому способствовала и оборонительная поддержка Швеции. "Блестящие CV-90, могучие "арчеры" и другое предоставленное вами оружие и техника помогают нашему государству и сохраняют жизнь наших солдат", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что после Рождества, в новогоднее время, Россия попыталась "снова поставить Украину на колени ударами с воздуха", масштабными атаками. "Более 500 ракет различных типов и ударных дронов - иранских "Шахедов". Специальные комбинированные атаки, целью которых была попытка перегрузить наш воздушный щит и ударить по критической инфраструктуре. Мы защищаем украинский народ от этого благодаря системам ПВО и другому оружию, которым нам помогли партнеры, в частности, помогла и Швеция. И это, в конце концов, - одна из очевидных побед солидарности над террором", - сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Украина бы не сдалась оккупанту и не смирилась бы с оккупацией ни при каких, даже наихудших обстоятельствах. "У каждой нации, которая ценит свободу, есть способы для борьбы даже тогда, когда надеяться на чью-то помощь сложно или невозможно. Но бороться успешно, отвоевывать свое, возвращать безопасность людям, своему региону и приучать агрессора, что агрессия не дает никакой выгоды, - это возможно только при условии, что защита черпает силу в солидарности. Потому что единство многих всегда сильнее любой силы врага. И что бы Россия не делала против Украины, мы доказали, что можем находить необходимый противовес, когда действуем смело, когда действуем вместе с партнерами и когда имеем абсолютно чистую цель - защищать жизнь", - подчеркнул он.

Россия ценит не людей, а деньги - заявил Зеленский из-за ее активов

6 января президент Украины Владимир Зеленский написал он в соцсети Х (бывший Twitter), что России деньги важнее жизни своих граждан, поэтому потеря замороженных активов будет самой болезненной потерей для страны-агрессора.

Он отметил, что решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины было бы справедливым и законным ответом на действия России. По мнению Зеленского, это стало бы также правильным сигналом всем потенциальным агрессорам в мире, что нападение на другое государство не принесет дивиденды - оно заставит платить.

Зеленский призвал партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы, чтобы уже в этом году достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины.

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