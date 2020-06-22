Иран вскоре передаст во Францию "черный ящик" со сбитого самолета МАУ

Иран проинформировал Украину о готовности решать правовые вопросы по выплатам компенсаций семьям погибших, а также компенсации за сбитый самолет.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявляет, что его страна в ближайшие дни отправит во Францию для анализа "черный ящик" со сбитого возле Тегерана самолета "Международных авиалиний Украины".

Как говорится в сообщении на сайте МИД Ирана, об этом Зариф сказал во время телефонного разговора с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампани.

По словам Зарифа, Иран уже проинформировал Украины о готовности решать правовые вопросы, процедуру выплаты компенсаций семьям пассажиров, погибших в катастрофе, а также выплатить компенсацию за сбитый самолет.

В то же время, как заявил Зариф, Украина до сих пор не назначила делегацию для проведения переговоров, хотя Иран продолжает работать над этим вопросом.

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Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Страны - участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

9 июня стало известно, что в Иране по делу о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" обвиняемыми проходят шесть человек.

10 июня Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран уведомил Международную организацию гражданской авиации (ICAO), что отправит бортовые самописцы со сбитого самолета МАУ в Париж для проведения исследований.

13 июня представитель Ирана в агентстве ООН Фархад Парвареш сообщил, что иранские следователи попросили французское агентство авиационных происшествий (BEA) расшифровать информацию бортовых самописцев со сбитого самолета МАУ.

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