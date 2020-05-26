Следователи ГБР описали картины Порошенко и изъяли оригиналы таможенных деклараций - музей Гончара

Экс-президент Украины фигурирует в качестве свидетеля в уголовном производстве о перемещении через границу с сокрытием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников.

Следователи Государственного бюро расследований описали картины из коллекции экс-президента Петра Порошенко и изъяли оригиналы таможенных деклараций картин.

Об этом сообщается на Facebook-странице музея Ивана Гончара, где выставлены картины.

"Сейчас директор музея находится в зале, ГБР описывает коллекцию и все фиксирует", - сообщили в музее в 17:40.

После 19:00 на странице музея отметили, что картины ГБР оставило на месте, однако изъяло оригиналы таможенных деклараций 43 картин, которые также были выставлены в качестве экспонатов.

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"Картины целы. Декларации изъяты... Представители ГБР уехали", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 22 мая стало известно, что экс-президента Порошенко срочно вызвали в ГБР на допрос в качестве свидетеля на сегодня, 26 мая, в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников.

Экс-президент на допрос не пришел.

Днем следователи ГБР приехали в музей Ивана Гончара. Представители ГБР при входе в музей заявили, что проводят неотложные следственные действия и обыск без соответствующего постановления суда "с целью сохранения имущества", которое фигурирует в уголовном производстве.

Директор музея Петр Гончар заявил, что сотрудники ГБР взломали входную дверь в музей и не пускают его внутрь здания.

Также он добавил, что Порошенко не давал разрешения на перемещение картин, которые он передал музею для экспонирования.

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