Шуфрич обругал Ляшко за "некачественную" борьбу с коронавирусом (видео)

По словам Нестора Шурфича, в Украине, в сравнении с мировыми показателями, наименьший уровень охвата тестирований на COVID-19.

Нардеп во фракции ОПЗЖ Нестор Шуфрич обвинил главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко в некачественной деятельности по борьбе с коронавирусом.

Свое возмущение в грубой форме Шуфрич высказал во время ток-шоу "Право на владу" 18 июня, пишет ТСН.

Политик высказался, что в Украине по сравнению с мировыми показателями, наименьший уровень охвата тестирований на COVID-19.

Шуфрич сообщил, что он сдал тест на коронавирус, результат которого будет завтра. Впрочем, первый его тест оказался отрицательный. После этого Шуфрич начал желать первой леди Елене Зеленской, в которой обнаружили коронавирус, самого быстрого выздоровления. И незамно нардеп набросился с бранью и обвинениями на Ляшко.

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"Виктор (Виктор Ляшко, главный санитарный врач Украины - ред.), я смотрю тебя... Убери хмылку со своего лица. Просто немедленно убери ее! 2,4 миллиарда долларов, 64 миллиарда гривен. Мы, народные депутаты, проголосовали и выделили вам для борьбы с COVID-19. Вы с декабря месяца главный санврач в нашей стране. Так вот, чтобы украинцы знали - Беларусь протестировала 9% своего населения, Австралия -7%, Литва почти -14%, Италия - 8%, Испания -10%, Швейцария - 5%, ОАЭ - 26%, Великобритания - 11%, США - 7%, Россия -11%, а Украина - 1%. Мы вам дали все возможности протестировать людей. Люди сегодня хотят тестироваться, а вы им не даете. Сегодня по вашим протоколом, если человек заболел COVID-19, члены его семьи будут протестированы спустя 14 дней", - эмоционально заявил народный депутат.

Шуфрич утверждает, что именно этот промежуток ему назвали в медучреждении. Так, нардеп заявил, что в случае позывного теста, его родным придется ждать две недели для проведения теста. Кроме того, по его словам, стоимость одного теста колеблется от 350 до 800 грн.

"Сволочи вы! Просто сволочи и нелюди! Вы надеялись на то, что проскочите? Что вы врете? Италия, Испания сегодня ослабляют карантин, когда у них количество больных в десять раз меньше, чем было на пике. Виктор, вы нам говорили о плато. Так, вот надейся на то, что я еще пробуду на карантине. Если нет, я это плато тебе на голову надену", - сказал Шуфрич.

Тем временем, ведущая Наталья Мосейчук спросила, когда в Украине будут массово тестировать на коронавирус. В свою очередь, Ляшко спросил, зачем это нужно.

"Никто не делает массовое тестирование поголовное без какого-либо обоснования и причин", - прокомментировал Ляшко слова Шуфрича, который привел пример тестирования Италии и Испании.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 июня зарегистрировано 34 тыс. 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 966 летальных, 15 тыс. 447 пациентов выздоровел. За сутки зафиксировано 829 новых случаев.

Ранее, 17 июня, Кабмин принял решение о продлении карантина до 31 июля.

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