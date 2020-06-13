Ляшко рассказал, рассматривают ли сейчас возвращение Украины к более жестким карантинным мероприятиям

В Украине третий день подряд наблюдается увеличение количества подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, в частности, за последние сутки выявлено 753 новых больных, что стало «антирекордом» с начала пандемии.

Кабинет министров пока не рассматривает вопрос о возвращении Украины к более жестким карантинным мерам из-за увеличения количества больных COVID-19, которое наблюдается в последние дни.

Об этом заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил во время онлайн-брифинга, докладывая о результатам сегодняшнего заседания Государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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"Сейчас мы не рассматриваем вопрос сиюминутного возвращения к более жестким мерам, поскольку на территории Украины работает адаптивный карантин", - заявил Ляшко.

При этом он отметил, что в тех регионах, где в течение трех дней подряд наблюдаются признаки усиления эпидемии, местные органы власти должны принять соответствующие меры.

По словам Ляшко, органы власти должны принять решение об усилении карантинных мер, отменив смягчения, введенные на предыдущем этапе.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Кабинет министров принял решение о введении в Украине адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидситуации в регионах.

Правительство ввело определенные критерии для ослабления ограничительных мер, а именно: инцидентность - среднее количество случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, должно составлять менее 12 человек на 100 тыс. населения; загруженность коек в учреждениях здравоохранения, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, должно составлять менее 50%; количество тестирований методом ПЦР и иммуноферментного анализа должно составлять более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

В Украине третий день подряд наблюдается увеличение количества подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, в частности, за последние сутки, 12 июня, выявлено 753 новых больных COVID-19, что стало «антирекордом» с начала пандемии. Больше всего случаев COVID-19 вчера было зафиксировано во Львовской области - 132, в Закарпатской области - 77 и в Киеве - 72.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 30 тыс. 506 человек, умерли - 880, выздоровели - 13 тыс. 976.

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