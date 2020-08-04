Во включенном в "красную зону" Тернополе отказались усиливать карантин и требуют отставки Кабмина

Городские избранники также выступили за то, чтобы перевести Тернополь в "оранжевую зону" заболеваемости.

Городской совет включенного в "красную зону" карантина Тернополя отказывается остановить общественный транспорт и закрыть заведения.

Соответствующее решение депутаты приняли во время внеочередной сессии, пишет "Тернополь 1".

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По словам мэра Сергея Надала, предприниматели могут продолжать свою работу, а на каждый составленный протокол полиции им обеспечат юридическое сопровождение для обжалования в суде. На первом этаже городского совета даже планируют открыть специальный пункт для консультаций по этому поводу.

Во время заседания городские избранники единогласно проголосовали за обращение к Кабмину с требованием перевести Тернополь в "оранжевую зону" заболеваемости.

В городском отделе здравоохранения пояснили, что Тернополь ошибочно включили в "красную зону", поскольку количество тестирований на 100 тысяч населения в городе достигает 83,6, когда норма 24, а лабораторный центр за сутки проводит 184 ПЦР-тестов.

В тернопольских медучреждениях сейчас находится 51 человек с подтвержденным COVID-19, а на амбулаторном лечении - более 500 пациентов. Также в Тернополе один из самых низких показателей смертности от коронавируса - 0,3%.

Кроме того, депутаты написали обращение с требованием отставки действующего правительства из-за "невыполнения обязанностей".

Отмечается, что ограничения "красной зоны" пока повлияли лишь на железнодорожное сообщение, а потому депутаты горсовета обратились к министру инфраструктуры Владиславу Криклию с просьбой восстановить остановку поездов на станции "Тернополь".

Как сообщал УНИАН ранее, в Тернополе пассажиры поезда устроили бунт - требовали его остановить в городе, несмотря на карантинный запрет.

Как известно, с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделен на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

С понедельника, 3 августа, красную зону установлено в Луцке, Тернополе и Кицманском районе Черновицкой области. В частности, в этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов. В Луцке и Тернополе временно отменены остановки ряда поездов дальнего сообщения.

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