Минздрав объяснил положения и правила действия адаптивного карантина в Украине

Центральная комиссия по ТЭБ и ЧС разделила регионы по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны.

Министр здравоохранения Максим Степанов дал подробные объяснения о правилах действия адаптивного карантина в стране.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, глава ведомства отметил, что Центральная комиссия по ТЭБ и ЧС разделила регионы по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны.

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«Мы честно и прозрачно освещаем ситуацию в том или ином регионе. Мы показываем цифры, в связи с чем нужно вводить зеленый или желтый, или красный уровень. В Министерстве здравоохранения нет ни одного намека на политику. Все расчеты осуществляются в автоматическом режиме, человеческий фактор здесь отсутствует. Единственный приоритет - здоровье и безопасность украинцев», - подчеркнул глава Минздрава.

Он напомнил, что ограничения в соответствии с зоной, определенной для каждого конкретного района или города, начали действовать на местах 3 августа. Они будут пересматриваться еженедельно в зависимости от эпидемической ситуации.

«В разделении на зоны распространения эпидемической опасности COVID-19 все четко систематизировано, там нет человеческого фактора. Есть цифры, которые показывают реальную опасность в том или ином регионе», - подчеркнул Степанов.

Определение региона или города в любой из зон происходит на основе 4 показателей: среднего количества тестов в течение последних семи дней (не меньше 24 на 100 тысяч населения); коэффициента занятости коек (не более 50% койко-мест); коэффициента выявления случаев (не более 11%) и показателя роста количества случаев (не более 10%).

Если в течение 5 дней в регионе будет наблюдаться превышение одного из определенных показателей, принимается решение об изменении уровня его эпидемиологической опасности.

Переход региона из одной зоны опасности в другую возможен при ухудшении ситуации в течение 5 дней подряд. В случае улучшения показателей в течение 3 дней - район или город может вернуться в зону с меньшим уровнем опасности.

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