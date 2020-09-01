Глава ВР назвал поиск виновных "не совсем корректным" и добавил, что в таких условиях не приходилось работать ни одной власти.

Не надо искать виновных в том, что ряд положений постановления Кабинета министров о карантине в Украине из-за эпидемии коронавируса оказались неконституционными.

Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает ТСН.

Спикер ВР назвал поиск виновных "не совсем корректным", поскольку в условиях, похожих на пандемию COVID-19, до сих пор не приходилось работать ни одной власти "не только в Украине, но и, пожалуй, в мире".

"Как показывает практика, в начале борьбы с коронавирусом все отработали достаточно эффективно. Кто-то лучше, кто-то немножко хуже. Но все сделали те первоочередные шаги, которые не позволили развиваться эпидемии так, как она развивалась в Испании, в Италии, во многих других странах мира и Европы в частности", - подчеркнул Разумков.

Также он добавил, что вместо поиска виновных, стоит "принять (решение КСУ - ред.) к сведению и больше не делать тех ошибок, которые были сделаны".

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Карантин в Украине: решение КСУ о неконституционности карантина

В конце августа Конституционный суд признал неконституционными некоторые ограничения карантина. В частности, ограничения прав и свободы граждан на период действия карантина противоречат Конституции Украины. Также судьи согласились, что остановка общественного транспорта и запрет работы общественных заведений являются нарушениями Конституции.

Карантин в Украине был введен в конце марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Правительство решило полностью остановить общественный транспорт и перекрыть Межобластное сообщение. Ослаблять ограничения начали с начала лета.

В августе карантин сменили на адаптивный. Тогда регионы страны поделили на "красную", "зеленую", "оранжевую" зоны, учитывая загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования. Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны.

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Автор: Александр Топчий