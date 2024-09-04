Президент сказал, что очень благодарен министрам и всей команде правительства, которая работала для Украины.

Увольнения в Кабинете министров Украины на сегодня нужны для усиления нашего государства на разных направлениях. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом заявления для СМИ сегодня в Киеве.

"Я уже говорил о перезагрузке нашего Кабинета министров, многих министерств. Я очень благодарен министрам и всей команде Кабмина, которая работала для Украины и ради украинцев четыре с половиной года, кто-то - пять лет был министрами", - заявил глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, нам сегодня нужна новая энергия. "И эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных направлениях. Международная политика, дипломатия не является исключением", - отметил Зеленский.

Видео дня

В то же время президент добавил, что сегодня пока не может прогнозировать, чем конкретно будут заниматься министры после их увольнения. "Будут ответы на это, когда им будут предложены те или иные должности", - отметил он.

Важные новости Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада проголосовала за увольнение нескольких министров. В частности, народные избранники проголосовали за увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram заявил, что это решение поддержал 241 народный депутат Украины.

Также ВР проголосовала за отставку Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. По словам Железняка, за данное решение проголосовало 244 народных депутата Украины.

Еще депутаты проголосовали за отставку Дениса Малюськи с должности министра юстиции Украины. За данное решение проголосовало 249 народных депутатов Украины.

Кроме того, парламент проголосовал об увольнении министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. За увольнение министра проголосовали 243 парламентария.

Вас также могут заинтересовать новости: