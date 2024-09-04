Увольнения в Кабинете министров Украины на сегодня нужны для усиления нашего государства на разных направлениях. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом заявления для СМИ сегодня в Киеве.
"Я уже говорил о перезагрузке нашего Кабинета министров, многих министерств. Я очень благодарен министрам и всей команде Кабмина, которая работала для Украины и ради украинцев четыре с половиной года, кто-то - пять лет был министрами", - заявил глава государства, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, нам сегодня нужна новая энергия. "И эти шаги связаны с усилением нашего государства на разных направлениях. Международная политика, дипломатия не является исключением", - отметил Зеленский.
В то же время президент добавил, что сегодня пока не может прогнозировать, чем конкретно будут заниматься министры после их увольнения. "Будут ответы на это, когда им будут предложены те или иные должности", - отметил он.
Важные новости Украины - что сообщалось
Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада проголосовала за увольнение нескольких министров. В частности, народные избранники проголосовали за увольнение Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Народный депутат Украины Ярослав Железняк в Telegram заявил, что это решение поддержал 241 народный депутат Украины.
Также ВР проголосовала за отставку Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины. По словам Железняка, за данное решение проголосовало 244 народных депутата Украины.
Еще депутаты проголосовали за отставку Дениса Малюськи с должности министра юстиции Украины. За данное решение проголосовало 249 народных депутатов Украины.
Кроме того, парламент проголосовал об увольнении министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. За увольнение министра проголосовали 243 парламентария.