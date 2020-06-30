"По стандартам ЕС": в Минюсте рассказали, как будут предлагать изменить закон о люстрации

Норма о том, что люстрации подвергаются только те лица, которые непосредственно принимали участие в узурпации власти президентом Украины Виктором Януковичем, – не отменяется в предлагаемом законопроекте.

В министерстве юстиции подготовили законопроект об изменениях к закону "Об очищении власти" (о люстрации), который имеет целью сделать ее такой, что отвечает европейским стандартам.

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Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец.

Норма о том, что люстрации подвергаются только те лица, которые непосредственно принимали участие в узурпации власти президентом Украины Виктором Януковичем – не отменяется.

Вместе с тем в Минюсте предлагают, чтобы лица, которые автоматически подверглись люстрации за факт пребывания на определенной должности, имели шанс пересмотреть это – учитывая конкретные действия и решения.

Для этого предлагается создание независимого органа – Комиссии. В ее состав войдут три человека от общественности и трое лиц от Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что повторная люстрация может начаться не раньше начала 2021 года.

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