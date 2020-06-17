"Топ-чиновники времен Януковича не вернутся": глава Минюста рассказал о судьбе люстрации в Украине

По словам министра юстиции, до конца года может быть сформирована люстрационная комиссия.

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что повторная люстрация может начаться не раньше начала 2021 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя решение Европейского суда по правам человека, которым закон о люстрации признан нарушающим права человека.

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«Безусловно, решение ЕСПЧ мы будем выполнять по двум направлениям: необходимо будет выплатить компенсацию тем, кто выиграл в ЕСПЧ, и мы ее выплатим. Второй аспект - это привести украинское законодательство в соответствие с требованиями конвенции. Мы уже разработали законопроект, который вносит в закон об очищении власти изменения, и внесли его на рассмотрение правительства. Правительство рассмотрит его либо в следующую среду, либо через неделю. Затем законопроект будет внесен в парламент», - сказал министр.

Малюська пояснил, что суть законопроекта заключается в том, что будет создан орган - люстрационная комиссия - который будет рассматривать заявления люстрированных лиц. В частности, категорий лиц, по которым ЕСПЧ дал заключение о нецелесообразности их автоматической люстрации. Такие лица будут либо восстановлены в должностях, либо получат компенсацию за причиненный ущерб.

Кроме того, министр отметил, что часть люстрированных лиц таковыми и останется, «это топ-чиновники времен Януковича и члены правительства периода его президентства, а по части люстрация будет точно отменена». По его словам, речь идет о должностных лицах времен УССР, ведь люстрация чиновников советского времени сейчас не актуальна – истекло слишком много времени, и нет опасности, что на госслужбу могут попасть чиновники времен СССР.

Также он добавил, что в лучшем случае соответствующий законопроект будет принят осенью, до конца года может быть сформирована люстрационная комиссия, и «с 2021 года, по самому оптимистическому сценарию, комиссия начнет пересмотр дел люстрированных лиц».

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2019 года на сайте Евросуда по правам человека было обнародовано решение ЕСПЧ по делу «Полях и другие против Украины». Дело было открыто по жалобам пяти госслужащих.

Суд признал, что люстрация государственных служащих в Украине, которая стала возможной благодаря закону «Об очистке власти», нарушила их права.

ЕСПЧ постановил, что в отношении трех истцов была нарушена статья 6 §1 (право на справедливый суд) Конвенции о защите прав человека и основных свобод из-за большой продолжительности рассмотрения в украинских судах их дел и статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни) этой Конвенции – в отношении всех пяти истцов.

Согласно решению суда, Украина должна выплатить каждому заявителю по 5 тыс. евро в качестве компенсации за нанесенный моральный вред. Кроме того, суд постановил, что первый заявитель должен получить 1,5 тыс. евро, а остальные - по 300 евро в связи с судебными издержками.

16 января 2020 года Министерство юстиции Украины подало апелляцию на решение ЕСПЧ.

25 февраля Большая палата Европейского суда по правам человека отклонила апелляцию украинского правительства на решение ЕСПЧ, которым признано нарушение прав пятерых чиновников в связи с применением к ним закона о люстрации.

Закон «Об очистке власти» вступил в силу 16 октября 2014 года. Он применяется к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года высшие руководящие должности в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и тех чиновников, которые занимали должности в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, и не были уволены в этот период с соответствующих должностей по собственному желанию. Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 10 лет.

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