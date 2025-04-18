11 апреля стало известно, что Гаврилюк уходит в отставку по собственному желанию.

Кабинет министров Украины утвердил распоряжение об увольнении первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Уволен Гаврилюк Иван Юрьевич с должности первого заместителя министра обороны Украины", - заявил он.

Также, по словам Мельничука, с должности первого заместителя министра здравоохранения уволен Сергей Дубров, а с должности заместителя министра здравоохранения - Александр Порхун.

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Отставка Гаврилюка - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 апреля стало известно, что Гаврилюк уходит в отставку. По данным СМИ, он решил покинуть свою должность по собственному желанию. Причина такого решения не раскрывалась.

Других подробностей относительно решения заместителя Умерова не было. Ни Гаврилюк, ни министр обороны Украины эту информацию не прокомментировали.

Гаврилюк занимает должность первого заместителя главы Минобороны с 17 мая 2024 года. Он окончил Сумское высшее артиллерийское командное училище, Национальную академию и Национальный университет обороны Украины.

В ведомстве рассказывали, что Гаврилюк получил значительный практический опыт во время прохождения военной службы на руководящих должностях в органах военного управления ВСУ. В оборонном ведомстве Украины он координировал направление закупок.

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