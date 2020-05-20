До конца года в Украине откроется посольство Ирландии

Кулеба также ожидает, что до конца года в Украину прибудет ирландская бизнес-миссия.

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел и торговли Ирландии Саймон Ковене подтвердил намерение открыть посольство своей страны в Украине до конца 2020 года.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом он сказал в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По словам Кулебы, «открытие Посольства Ирландии в Киеве - это важная веха в наших отношениях. Мы также ожидаем, что до конца года в Украину прибудет ирландская бизнес-миссия. Надо быстро и качественно развивать торговлю и привлекать ирландские инвестиции в Украину».

Он также отметил последовательную поддержку Ирландией суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках международных организаций.

Министры обменялись информацией о преодолении последствий пандемии COVID-19 и мерах, принимаемых правительствами обеих стран для возвращения к повседневной жизни.

Как сообщили в МИД, в 2019 году объем торговли товарами и услугами между Украиной и Ирландией достиг 715,6 млн долларов США (+ 34,3%).