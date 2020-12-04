Народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева пришла в Верховную Раду с элитной сумкой за 52 тысячи гривень.
Об этом сообщает «Страна».
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Депутат пришла с сумкой Niki от французского бренда Yves Saint Laurent (YSL). Дизайнер марки Энтони Ваккарелло включил в коллекцию сезона осень-зима 2020 года черную сумку этой модели, акцентом на которой стал ремень-цепочка из темного матового металла.
Cтоимость такой сумочки из бычьей кожи составляет 1509 евро, или почти 52 тысячи гривень.
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