Ирина Аллахвердиева пришла с сумкой Niki от французского бренда Yves Saint Laurent.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева пришла в Верховную Раду с элитной сумкой за 52 тысячи гривень.

Об этом сообщает «Страна».

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Депутат пришла с сумкой Niki от французского бренда Yves Saint Laurent (YSL). Дизайнер марки Энтони Ваккарелло включил в коллекцию сезона осень-зима 2020 года черную сумку этой модели, акцентом на которой стал ремень-цепочка из темного матового металла.

Cтоимость такой сумочки из бычьей кожи составляет 1509 евро, или почти 52 тысячи гривень.

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Автор: Денис Прядко