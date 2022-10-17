По словам экс-министра, за всю дипломатическую карьеру он не знал более лживых дипломатов, чем иранские.

Иран должен быть наказан за то, что поставляет оружие и дроны в Российскую Федерацию.

Об этом заявил экс-глава МИД, дипломат Владимир Огрызко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Иран пытается использовать все возможности, чтобы избежать ответственности за сбитый украинский самолет. Теперь они предоставляют оружие России, которая убивает украинцев. Сегодняшнее варварское нападение на столицу очередной раз подтвердило, что имеем дело с российскими террористами", - подчеркнул Огрызко.

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По его мнению, нельзя доверять заявлениям Ирана о поставках оружия для России.

"Иран нагло и цинично врет о том, что они не поставляют это оружие России. Поэтому верить этой стране и этому режиму просто бессмысленно. Кстати, за всю свою дипломатическую карьеру я не знал более лживых дипломатов, чем иранские. Они могут говорить одно, а уже завтра сказать, что ничего такого не говорили", - пояснил экс-министр.

Помощь Ирану России

В середине августа появилась информация, что Россия купила у Ирана тысячу беспилотников, в частности, дроны-камикадзе.

Владимир Зеленский говорил, что по данным украинской разведки, Россия заказала в Иране 2 тысячи 400 беспилотников. Армия Украины уже не раз сбивала иранские дроны, а один даже появился на ее вооружении.

В то же время Иран утверждает, что не продавал России свои беспилотники.

Позже издание The Washington Post со ссылкой на должностных лиц в области безопасности с США и стран-союзников сообщило, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar для войны против Украины.

17 октября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет искать конкретные доказательства участия Ирана в войне против Украины.

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