Президент констатировал, что в настоящее время провести выборы в стране невозможно.

Введение военного положения - это в любом случае ограничение возможностей. Сама война ограничивает права и свободы граждан.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. "Мы пробуем балансировать максимально на сколько это возможно. Бизнес работает, хотя ему очень сложно, потому что война. Но мы делаем все, где-то уменьшаем какую-то нагрузку. Мы не можем уменьшить налоги. Военный налог, он на войну, потому что надо где-то брать деньги", - отметил президент.

Он сказал, что США помогают, но это не все, потому что надо деньги на зарплаты военным и Украина не могла брать деньги на это из помощи партнеров, поэтому их пришлось аккумулировать в стране.

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"Очень хочется уменьшить налоги... Возможно после войны это будет", - предположил Зеленский.

Также он прокомментировал проведение выборов в Украине. По его словам, выборы не состоялись из-за военного положения. Их невозможно провести из-за недостаточной безопасности, а чтобы их провести в такой ситуации нужно менять законодательство. "Выборы состоятся сразу после окончания военного положения. Это по закону, или депутатам надо собраться и менять законодательство, но это будет трудно, потому что общество против", - отметил Зеленский.

Он отметил, что все хотят выборы, которым можно доверять, но 8,5 млн украинцев выехали за границу и для них надо делать инфраструктуру для голосования. Кроме того, миллионы украинцев на оккупированных территориях, и как голосовать без миллиона военных. "Это невозможно", - констатировал Зеленский.

По его мнению, чтобы провести выборы во время военного положения, надо менять систему голосования, думать об онлайн-голосовании, но ему угрожают кибератаки.

"В наших силах закончить войну в 2025 году и через 90 дней провести выборы", - считает Зеленский.

Выборы в Украине

2 января Зеленский ответил на вопрос о возможности своего второго президентского срока. В интервью ТСН он заявил, что не готов однозначно ответить, будет ли он во второй раз баллотироваться в президенты.

"Я не знаю, как закончится война. Если я сделаю больше, чем могу, тогда, наверное, буду смотреть на это решение более позитивно. Сегодня для меня это не является целью", - отметил Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что никто в мире не требовал и не требует от Украины провести выборы во время войны.

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