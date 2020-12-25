Вопрос встречи президентов Украины и США всегда на повестке дня, отметил глава МИД.

Приглашение на инаугурацию 46-го президента США еще никто в мире не получил, а сам формат мероприятия до сих пор определяется.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.ua.

"Мы не знаем, что решат Соединенные Штаты. Но инаугурация будет происходить в условиях пандемии, и мы безусловно примем то решение и тот формат, который будет утвержден Вашингтоном", - сказал Кулеба.

Комментируя возможность будущего визита украинского президента в Вашингтон, глава МИД ответил, что этот вопрос всегда на повестке дня: и визит нашего президента туда, и визит их президента сюда.

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"Давайте не заниматься фетишизацией визитов. В этом году визит не состоялся, но при этом у нас было много положительных результатов в украинско-американских отношениях. Я убежден, когда президент Зеленский встретится с президентом Байденом, они найдут общий язык. Президент Байден увидит в президенте Зеленском искренность в процессе трансформации Украины. И я верю, что это будут хорошие отношения", - ответил Кулеба на вопрос о том, может ли визит Зеленского в Белый дом состояться до саммита НАТО осенью.

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы.

Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.

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Автор: УНИАН