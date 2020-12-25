Приглашение на инаугурацию 46-го президента США еще никто в мире не получил, а сам формат мероприятия до сих пор определяется.
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН.ua.
"Мы не знаем, что решат Соединенные Штаты. Но инаугурация будет происходить в условиях пандемии, и мы безусловно примем то решение и тот формат, который будет утвержден Вашингтоном", - сказал Кулеба.
Комментируя возможность будущего визита украинского президента в Вашингтон, глава МИД ответил, что этот вопрос всегда на повестке дня: и визит нашего президента туда, и визит их президента сюда.
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"Давайте не заниматься фетишизацией визитов. В этом году визит не состоялся, но при этом у нас было много положительных результатов в украинско-американских отношениях. Я убежден, когда президент Зеленский встретится с президентом Байденом, они найдут общий язык. Президент Байден увидит в президенте Зеленском искренность в процессе трансформации Украины. И я верю, что это будут хорошие отношения", - ответил Кулеба на вопрос о том, может ли визит Зеленского в Белый дом состояться до саммита НАТО осенью.
Победа Джо Байдена на выборах в США
- 3 ноября в США состоялись президентские выборы.
- Согласно последним подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- По данным американских СМИ, церемония инаугурации Байдена из-за пандемии состоится по сокращенному сценарию.
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