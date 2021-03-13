По данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории Крыма.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал детали решения Совбеза о проверке 236 депутатов на совершение государственной измены из-за поддержки решения продлить пребывание российского флота в Крыму в 2010 году.

Об этом он сообщил в эфире Свободы Савика Шустера.

"Это сфальсифицированное решение привело к тем последствиям, когда мы за 100 долларов начинаем продавать страну. Это вообще несовместимые вещи", - заметил Данилов.

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При этом он добавил, что надо волноваться тем нардепам, у кого после ратификации "Харьковских соглашений" появилось имущество неустановленного происхождения.

Вскоре он уточнил, что к действующим проблемам связанным с территориальной целостностью привела вся политика современной Украины.

"У нас есть современное государство, которое началось с 1991 года. И если бы с 1991 года у нас была государственная власть, государственная позиция, если бы у нас все было по закону с 1991 года, у нас бы такого позора, как в 2010-м году, не было. И в 2017 году спокойно пошел бы тот флот, куда бы и должен был пойти. Мы сегодня после этого имеем войну, оккупированную территорию Донбасса и то, что происходит. Каждый должен отвечать за свои поступки", – подчеркнул секретарь СНБО.

Что известно о Харьковских соглашениях

21 апреля 2010 года в Харькове в то время президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017 года до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на «дешевый» газ.

28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. Как считают следователи, подписав соглашения, он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства.

По данным украинского следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была дважды искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубометров для Украины составляла 179,5 доллара, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара.

По версии следствия, РФ сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставки природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы снижения, фактически безвозмездно размещала Черноморский флот РФ на территории Украины.

В результате подписанных экс-президентом Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их сокращению и выведению.

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Автор: Яна Ставская