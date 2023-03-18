Окружение Путина становится все токсичнее, отмечают в украинской разведке.

После решения Международного уголовного суда об ордере на арест российского диктатора Владимира Путина в Кремле ищут ему преемника.

Как заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, 17 марта российские пропагандисты отменили эфиры шоу об обсуждении решения Гааги, ведь это было бы слишком тревожным "звонком" для россиян.

"Круг Путина сужается, он становится все более токсичным как для внешнего мира, так и внутри страны. В частности, в башнях Кремля все больше неудовольствия от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путина, и ищет его уже не Путин", - сказал Юсов.

МУС выдал ордер на арест Путина

Вчера, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в насильственной депортации украинских детей.

Главный прокурор МУС Карим Хан назвал решение суда "историческим", поскольку впервые к уголовной ответственности могут привлечь президента государства-члена Совбеза ООН.

Как пишет The New York Times, Россия не может добиться снятия международных санкций до тех пор, пока президента Владимира Путина и "детского" омбудсмена Марию Львову-Белову не выдадут Международному уголовному суду.

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