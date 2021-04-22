В мае 2020 года после назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ в правительстве Украины грузинские власти решили отозвать своего посла.

После длительного перерыва в Киев вернулся посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе.

Как сообщает МИД Украины, возвращение посла стало результатом договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 15 апреля 2021 года.

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Также сообщается, что 21 апреля состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара с послом Грузии, во время которой стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинско-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе.

Боднар подробно рассказал о растущем обострении ситуации безопасности на востоке Украины, а также в Азово-Черноморском регионе, что связано с провокационными и дестабилизирующими действиями России. Он привлек внимание к нежеланию РФ соблюдать режим прекращения огня, активного стягивания войск к российско-украинской границе и во временно оккупированном Крыму.

В свою очередь Шарашенидзе выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Стороны обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях в этом году.

Грузия отозвала своего посла из Украины: что произошло

В мае 2020 года после назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного Комитета реформ в правительстве Украины грузинские власти решили отозвать своего посла.

При этом грузинские власти заверила, что речь о разрыве дипломатических отношений между странами не идет.

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Автор: Виталий Саенко