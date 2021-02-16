Также народные депутаты уточнили положения законодательства относительно выполнения заместителями министра его полномочий.

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросах госслужбы (№4531).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение, с последующим технико-юридическим редактированием, проголосовали 289 народных депутатов из 378, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом, в частности, устанавливается, что в случае, если должность министра вакантна более 60 дней, одно и то же лицо, занимающее должность первого заместителя министра или заместителя министра, не может выполнять обязанности министра более 30 дней.

Также устанавливается, что первый заместитель министра, заместители министра дают обязательные для исполнения государственными служащими и работниками аппарата министерства и его территориальных органов (в случае образования) поручения.

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Если должность министра вакантна, запрещается возложение на первого заместителя министра и заместителей министра выполнения ряда обязанностей министра, определенных в законе "О центральных органах исполнительной власти".

Если должность министра вакантна более 60 дней, запрещается возложение на первого заместителя министра, заместителей министра выполнения обязанностей министра, определенных в законе "О центральных органах исполнительной власти".

Запрещается также возложение обязанностей министра на лицо, кандидатура которого на должность соответствующего министра была отклонена Верховной Радой этого созыва.

В то же время, была отклонена поправка, которой устанавливалось, что одна и та же кандидатура на должность члена Кабинета министров Украины не может быть представлена более трех раз в течение года, а также трижды подряд в течение текущего созыва ВР.

Кроме того, законом устанавливается, что конкурсы на должности, занятые лица, с которыми до вступления в силу данного закона были заключены контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина, установленного правительством с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, объявляются в течение 6 месяцев со дня вступления в силу этого закона, в соответствии с очередностью заключения контрактов о прохождении госслужбы на соответствующие должности.

В случае отсутствия победителя конкурса на должность, субъект назначения принимает решение о проведении повторного конкурса в течение 10 календарных дней со дня опубликования результатов конкурса на Едином портале вакансий государственной службы.

Также законом предусматривается, что контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина, заключенные до вступления в силу данного закона, действуют до назначения на должность госслужбы лица по результатам конкурса, но не более 9 месяцев со дня вступления в силу данного закона.

Объявленные отборы для назначения на вакантную должность госслужбы на период действия карантина, решения по результатам которых обнародованы, отменяются.

В случае если на день вступления в силу данного закона решение о назначении на должность госслужбы лица по результатам отбора не принято, результаты соответствующего отбора отменяются.

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Специальная проверка, установленная законом "О предотвращении коррупции", не проводится в отношении лиц, назначаемых на должности госслужбы или в органах местного самоуправления не позднее следующего рабочего дня после прекращения действия контракта о прохождении ими госслужбы на период действия карантина, при условии, что в отношении таких лиц уже проводилась спецпроверка при заключении соответствующего договора.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме ряда положений закона, которые вступают в силу через 60 дней со дня его опубликования.

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Автор: Таня Поляковская