США наоборот усилят позиции членов НАТО в случае вторжения РФ в Украину.

Госдеп утверждает, что информация о сокращении американских войск в Восточной Европе не соответствует действительности.

Об этом в Twitter заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

"Неправда, что администрация разрабатывает варианты вывода американских войск из Восточной Европы в рамках подготовки к переговорам с Россией на следующей неделе, о чем мы рассказывали NBC, когда они освещали эту историю", - отметил Прайс.

Наоборот, добавил представитель Госдепа, Вашингтон дал России четкий ответ, что в случае вторжения в Украину усилит позиции партнеров на восточном фланге НАТО.

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Обострение на границе Украины и РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

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