В Офисе генпрокурора заявили, что будут настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн.

Прокуратура обжалует меру пресечения народному депутату Виктору Медведчуку, который подозревается в государственной измене и содействии террористам. Печерский райсуд Киева решил, что он останется под домашним арестом.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса генерального прокурора.

В сообщении отмечается: "По результатам рассмотрения ходатайства прокурора Офиса генерального прокурора Печерский районный суд подтвердил обоснованность подозрения народному депутату Украины в государственной измене и совершении по предварительному сговору группой лиц содействия деятельности террористических организаций (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Однако судом избрана мера пресечения подозреваемому в виде круглосуточного домашнего ареста".

По мнению прокуроров, при данных обстоятельствах такая мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения лица.

Читайте такжеНе только Медведчук: у Зеленского не исключают предъявления подозрений и другим фигурантам "пленок"В сообщении сказано, что в связи с этим прокуроры будут обжаловать ее в апелляционном порядке и будут настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен.

Прокуроры будут доказывать, что такая мера необходима, учитывая существующие риски возможного сокрытия подозреваемого, а также его связи с представителями РФ и террористических организаций". В Офисе генпрокурора отмечают, что сейчас в уголовном производстве не установлены все лица соучастников и не допрошены все свидетели, а часть из них не предоставляет достоверных и полных показаний из-за опасения влияния на них подозреваемого и его сообщников. И, кроме того, не учтена тяжесть инкриминируемых деяний и наличие у народного депутата подозрения в совершении особо тяжкого преступления в другом уголовном производстве.

Новое подозрение Медведчуку

8 октября Медведчуку объявили о подозрении в государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе.

По данным следствия, после захвата Россией части украинского Донбасса возникла необходимость в закупке угля на мировом рынке, в частности в ЮАР. Российские власти имели планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость.

Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов те контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в стране.

Впоследствии при содействии Медведчука и с целью возвращения Украины в орбиту влияния РФ были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что прокуратура будет просить суд взять Медведчука под стражу с альтернативой внесения залога в 1 млрд грн.

В настоящее время депутат находится под домашним арестом по другому делу о госизмене и в покушении на разграбление ресурсов в оккупированном Крыму.

Автор: Надя Пришляк