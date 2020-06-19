Главный санитарный врач страны Ляшко убеждает, что соблюдение карантина спасает жизнь

Он считает, что получение всех противоэпидемических мероприятий дает свой положительный эффект.

Карантинные мероприятия, которые ввели в марте, спасли сотни тысяч людей.

Об этом в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1 заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Так, ведущая Наталья Мосейчук спросила у него, не боится ли он, что после того, как запретили выходить из дома, хотя такой необходимости не было, люди будут верить МОЗ далее.

"Вам много кто сейчас вспоминает, как вы объясняли, что карантин, который был введен в марте, - он, в том числе был и для того, чтобы повысить уровень тревоги людей. Чтобы люди заволновались и все же, как говорит мэр Киева, не шныряли. И вам это вспоминают, потому что говорят, что нет той веры в руководителей государства, которые тогда говорили сидеть дома, хотя такой угрозы не было. Сейчас 800 в день у нас прибывает - и нам говорят "ой-ой-ой, вы как-то опомнитесь и подумайте о своей безопасности", – сказала она.

На это Ляшко ответил, что будет апеллировать двумя фактами.

Читайте такжеВ ОП рассказали о состоянии здоровья больной коронавирусом жены Зеленского

"Вы увидите динамику, которая есть сегодня в мире. Мы видим количество случаев. И сейчас легко апеллировать, выискивать и вырывать слова из контекста, которые были сказаны. Мы говорили о том, что некоторые противоэпидемические мероприятия имеют, в том числе психологический и эмоциональный контекст. Вот и все, что мы говорили. Никто никого не собирается запугивать. Наша задача - убедить вас в том, что карантинные меры работают. Соблюдение всех противоэпидемических мероприятий дает свой положительный эффект. И мы можем сегодня с уверенностью сказать, что введенные в марте карантинные мероприятия позволили нам спасти сотни тысяч человеческих жизней только на территории нашего государства", – сказал он.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине несколько дней подряд фиксируется рекордное количество новых больных коронавирусом COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram