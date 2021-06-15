Кроме того, в МИД отметили, что Украина должна продолжать внедрение реформ.

Нежелание ряда стран, которые не хотят "давать сигнал" России, мешает Украине получить ПДЧ в НАТО.

Такое мнение в программе Свобода слова на ICTV выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кроме того, он отметил, что Украина должна продолжать внедрение реформ.

"Главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас - это нежелание посылать такой сигнал Российской Федерации. И задача сейчас - работать с этими скептиками, со странами, которые все еще имеют какие-то искусственные беспокойства, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа", - сказал Кулеба.

Накануне президент США Джон Байден отметил, что военные действия на территории Украины не являются препятствием для вступления страны в НАТО.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов по вступлению страны в Альянс.

Украина и НАТО: что стоит знать

Зеленский в интервью Axios, которое в феврале вышло на американском канале HBO, заявил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.

В феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успешной реализации реформ. Страна должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

В марте вице-премьер Ольга Стефанишин заявила, что сейчас не менее 14 из 30 стран-членов НАТО готовы перевести в практическую плоскость политику ”открытых дверей” для Украины.

7 июня заместитель генсека НАТО Мирче Джоанэ заявил, что в Альянсе пока нет консенсуса в вопросе предоставления Украине Плана действий для членства.

9 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже владеет всеми инструментами для потенциального присоединение к НАТО.

14 июня в коммюнике глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО, которым располагает УНИАН, по итогам их саммита в Брюсселе говорится, что Украина станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО) с помощью Плана действий для членства (ПДЧ). Лидеры НАТО обязались поддерживать реформы для приближения Украины к Альянсу.

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Автор: Виктория Гордиенко