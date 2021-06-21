Сийярто просит Украину "вернуть то, что венгерское меньшинство уже имело".

Представители венгерского меньшинства должны иметь право использовать свой язык во всех сферах, включая государственное управление, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Об этом он заявил во время дебатов в ПАСЕ, передает "Европейская правда".

Как отмечается, ближайшие полгода глава МИД Венгрии будет возглавлять Совет Европы. Во вступительном слове сегодня он отметил, что для Венгрии вопрос прав меньшинств остается ключевым, и подчеркнул, что в государствах-членах СЕ "должны быть предоставлены гарантии для использования языка меньшинств в образовании, культуре и государственном управлении". Вспоминать ни одно государство в этой части выступления он не стал.

Впрочем, уже впоследствии, во время ответа на вопрос из зала от своего однопартийца из парламента Венгрии, он пояснил, что претензии адресованы именно Украине. Сийярто пояснил, что такое право должны восстановить для венгров, проживающих в Украине.

Читайте такжеУкраина ожидает поддержки Венгрии на саммите НАТО

"Конечно, мы были разочарованы, когда увидели, что после поддержки нами европейских стремлений Украины парламент принял решение против прав меньшинств в сферах образования, медиа и государственного управления... Сейчас мы просим Украину вернуться к ситуации, которая была. Мы не просим о дополнительных правах, мы просим вернуть то, что уже имело место, вернуть то, что венгерское меньшинство уже имела", - заявил венгерский чиновник.

При этом он подчеркнул, что Украина может восстановить действие законодательства разными путями.

"Не наш вопрос говорить, что конкретно должно быть сделано, но мы просим проконсультироваться с представителями меньшинств и действовать так, как они просят. Меньшинства должны подтвердить, что получили обратно то, что когда-то имели", - пояснил свою позицию венгерский министр.

Ухудшение отношений Украины и Венгрии

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В Киеве 24 февраля состоялось учредительное заседание украинско-венгерской межведомственной рабочей группы по вопросам образования. Участники заседания достигли взаимопонимания относительно общих намерений обеспечить качественные условия для получения школьного образования украинцами венгерского происхождения на Закарпатье.

25 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Венгрия готова обсудить с Украиной воплощение положений образовательного закона с учетом интересов венгерского меньшинства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован