По его словам, если симметрических действий не будет, то это может стать стимулом дальнейших действий России.

Целью Евросоюза и всего трансатлантического сообщества является деэскалация напряжения вокруг Украины, которая должна быть достигнута "путем отпугивания".

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает Украинская правда со ссылкой на tvn24.pl.

"Что касается польской позиции, то я указывал, что цель Европейского союза, даже всего трансатлантического сообщества – деэскалация напряжения вокруг Украины, но этой деэскалации нужно достигать с помощью отпугивания", - отметил польский министр.

Читайте такжеДжонсон предупредил Путина о последствиях в случае агрессии РФ против УкраиныПо его словам, если этой симметрии не будет, то это может стать стимулом дальнейших действий России, которые, "по нашему мнению, направлены на ухудшение безопасности на восточном фланге как ЕС, так и НАТО".

Как сообщал УНИАН, 13 декабря министры иностранных дел стран Евросоюза договорились, что любая агрессия против Украины со стороны России повлечет за собой экономические санкции в отношении Москвы. "Страны Европейского союза единодушно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины", – заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции после совещания министров.

"Все министры очень четко заявили, что любая агрессия против Украины повлечет за собой политические последствия и дорого обойдется России в экономическом плане", – добавил он.

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Автор: Ирина Погорелая