Гереги – владельцы 62 магазинов сети «Эпицентр», 14 – «Новой линии». В бизнес-империю входят также агрокомпании по всей стране.

Супруги Александр и Галина Гереги владеют элитными квартирами в Киеве, виллами в Испании и имеет в собственности почти полсела земельных участков, предназначенных для посадок культур.

Об этом говорится в материале Страна.

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Гереги – владельцы 62 магазинов сети «Эпицентр», 14 – «Новой линии». В бизнес-империю входят также агрокомпании по всей стране. Сам Александр Герега является действующим депутатом Рады "За будущее". Их состояние оценивают в более миллиард гривень.

Согласно декларации Александра Гереги за 2019 год, у семьи есть два частных дома и четыре квартиры в центре столицы. У Галины Гереги нашли квартиру за более 21 миллион гривень на Печерске в премиальном ЖК Diamond Hill с видом на Киево-Печерскую лавру и Днепр.

В 2017 и 2018 годах супруги приобрели виллы на побережье Средиземного моря в Испании общей стоимостью более 93 миллиона гривень.

Также предприниматели активно развивают свой агробизнес. Они скупили участки в Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Киевской и Тернопольской областях. В Киевской области Гереги в одном селе имеют 26 участков. Местные жители шутят, что в собственности у супругов уже полсела.

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Автор: УНИАН