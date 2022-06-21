Экс-нардепу изменили меру пресечения, отметила его супруга.

Бывший народный депутат Украины Семен Семенченко вышел из следственного изолятора.

Как сообщила корреспонденту УНИАН жена Семенченко Наталья Музыка, соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд.

Вместо содержания под стражей коллегия судей изменила Семенченко меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Музыка уточнила, что на 22 июня запланировано очередное заседание в Шевченковском райсуде Киева о продлении меры пресечения, поэтому суд может вернуть Семенченко за решетку.

Напомним, 24 марта 2021 года в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставках товаров военного назначения из РФ. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного как "внештатный агент НАБУ".

Семенченко и Шевченко все обвинения отвергали.

Позже сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" - бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского.

14 мая 2021 года стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года. По данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег на приобретение транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

3 декабря прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении Семенченко и еще 8 человек, которые являются обвиняемыми по делу о создании "ЧВК".

Обвиняемым инкриминируют создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и участие в их деятельности, террористический акт, незаконное обращение с оружием, нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 2, ч. 3 ст. 260, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 333 Уголовного кодекса Украины).

Вас также могут заинтересовать новости: