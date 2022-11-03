Страна ищет возможность предоставить дополнительную помощь в виде генераторов, насосов или установок для очистки воды.

Федеральный совет Швейцарии принял план действий по смягчению последствий наступающей зимы для жителей Украины. Швейцария предоставит помощь в размере 100 млн швейцарских франков (около 100 миллионов долларов США).

Финансирование будет включать проекты по срочной реабилитации энергетической инфраструктуры Украины, информирует пресс-служба швейцарского правительства.

"В дополнение к своему существующему гуманитарному проекту в Украине и регионе, выделяется 100 миллионов швейцарских франков. … Швейцария помогает компаниям "Укрэнерго" закупать источники энергии и запчасти, участвует в ремонте систем рельсовых скреплений (для перевозки тяжелых грузов, таких как зерно) и оказывает гуманитарную помощь, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от войны в Украине, подготовиться к зиме (замена окон, обеспечение утепления и питания и т.д.)", – говорится в сообщении.

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Также страна ищет возможность предоставить дополнительную помощь в виде генераторов, насосов или установок для очистки воды.

"Федеральный совет подаст запрос в парламент о дополнительном кредите в размере 76 миллионов швейцарских франков для покрытия этих направлений деятельности", – отметили в правительстве.

Позиция Швейцарии в отношении войны в Украине

В конце февраля Швейцария отменила нейтралитет и ввела санкции против России в связи с ее вторжением в Украину, а накануне присоединилась к пакету санкций Европейского Союза против Ирана в связи с поставкой оружия россиянам. Также страна закрыла небо для российских самолетов и приостановила действие упрощенного визового режима с Россией.

Страна также заявляла, что готова стать посредником в переговорах между Киевом и Москвой. Заявляла и о готовности представлять интересы вывезенных в РФ украинцев, но получила отказ от российской стороны.

В то же время Федеральное правительство Швейцарии отклонило запрос НАТО касательно оказания помощи раненым в Украине людям, сославшись на свой нейтралитет. Правительство считает, что отличить гражданских от солдат практически невозможно.

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