Словакия выразила готовность принять на лечение в сопровождении родителей часть детей, в частности с онкологическими заболеваниями.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо осудил атаку российских захватчиков по гражданской инфраструктуре Украины, в том числе по больнице "Охматдет".

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам телефонного разговора с Фицо. "Проинформировал коллегу о российской атаке по гражданской инфраструктуре, в результате которой десятки людей погибли, более полутора сотен ранены. Рассказал о разрушении "Охматдета". Фицо осудил эту атаку", - отметил он.

Также, по словам Шмыгаля, Словакия выразила готовность принять на лечение в сопровождении родителей часть детей, в частности с онкологическими заболеваниями.

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"Благодарны за поддержку. Дал соответствующие поручения министру здравоохранения. Поблагодарил Словакию за участие в Саммите мира, а также за последовательную поддержку на евроинтеграционном треке, в частности поддержку решения ЕС об открытии переговоров о членстве нашего государства", - отметил премьер.

Кроме того, как проинформировал глава правительства, с Фицо они обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время межправительственных консультаций в апреле этого года.

"Есть значительный прогресс в этом направлении. Договорились провести третье совместное заседание правительств осенью в Украине", - добавил он.

Удар по Охматдету

8 июля российские захватчики осуществили массированный ракетный обстрел Украины. Запущенная россиянами ракета была запрограммирована именно на поражение детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве. В результате атаки РФ на этой локации 2 человека погибли, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Госпитализированы с травмами 8 детей.

8 июля оккупанты атаковали и другие города, в том числе Днепр и Кривой Рог. Там также есть погибшие и раненые.

В начале июля Фицо впервые появился на публике после покушения в мае. В своей речи он "выразил восхищение" визитом премьер-министра Орбана к Владимиру Путину и заявил, что присоединился бы к поездкам в Киев и Москву, если бы здоровье позволяло. Фицо также повторил призыв к мирным переговорам между Украиной и Россией. "Недостаточно, повторяю, недостаточно мирных переговоров, мирных инициатив", - сказал он.

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