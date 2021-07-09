Никифоров сообщил, что планирует регулярно проводить брифинги, когда будет о чем сообщать СМИ.

Новоназначенный пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров отмечает, что попытается не повторять "скандалы" своей предшественницы Юлии Мендель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время своего первого брифинга на этой должности.

Отвечая на вопрос, следил ли он за работой предыдущего пресс-секретаря президента Мендель и определил ли уже для себя, каких ее ошибок не будет допускать, Никифоров отметил: "Лично я не сталкивался, не сотрудничал как журналист с госпожой Юлией. У меня к ней никаких замечаний нет. То, что, возможно, у нее были какие-то публичные... Не будем называть их "скандалами" - я попробую их не повторять".

Никифоров также отметил, что книгу Мендель читать не планирует, потому что у него не будет сейчас на это времени.

Новый пресс-секретарь президента также рассказал, как ранее уже пересекался с Зеленским.

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"Когда я еще учился в школе (Никифоров родом из Кривого Рога, как и Зеленский - УНИАН), - это были местные звезды. Сначала это была команда "Запорожье - Кривой Рог - Транзит", потом это была команда "95 квартал". И несколько раз я ездил в группе поддержки: люди, которые в зале поддерживают команду, так же, как и на спортивных соревнованиях... Мы бегло с господином Владимиром Зеленским пересекались, но точно он меня не помнит с тех времен, и никакой связи с тех пор я с ним не имел", - рассказал спикер.

Кроме того, Никифоров сообщил, что планирует регулярно проводить брифинги, когда будет о чем сообщать СМИ.

Назначение Никифорова и увольнение Мендель

Сегодня, 9 июля,Зеленский назначил Никифорова своим новым пресс-секретарем. Другим своим указом Зеленский уволил Мендель с этой должности.

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Автор: Татьяна Поляковская