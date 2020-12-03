Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель в очередной раз подчеркнул, что Европейский Союз поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики безопасности Жозеп Боррель отмечает, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходима политическая воля всех сторон.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе стреляли из АГС и применяли запрещенные миныКак передает корреспондент УНИАН об этом Боррель сказал на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в формате видеоконференции.

"Нам нужно долгосрочное политическое решение для достижения стабильного мира на востоке Украины. Это потребует политической воли всех сторон конфликта, и в связи с этим выполнение Минских соглашений в полном объеме является ключевым условием", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Он констатировал, что Крым и город Севастополь остаются аннексированными Россией.

Боррель в очередной раз подчеркнул, что Европейский Союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Российская агрессия: оккупация Крыма и война на Донбассе

Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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Автор: Виталий Саенко