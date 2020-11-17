По мнению американского дипломата, пока Украина не преодолеет эти вызовы, евроатлантическая интеграция не будет реализована.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин отмечает, что евроатлантической интеграции Украины мешают российская агрессия, коррупция и личные корыстные интересы определенной группы лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Квин сказала во время выступления на онлайн-форуме Коалиции Реанимационный пакет реформ "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу".

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Дипломат подчеркнула, что сейчас перед Украиной стоят как внешние, так и внутренние вызовы на пути евроатлантической интеграции. "С внешней стороны Украина борется с российской агрессией на нескольких фронтах: оккупация и попытка аннексии Крыма, Россия ведет конфликт на Донбассе, кибератаки и распространяет дезинформацию как с российской территории, так и со стороны управляемых Россией марионеток, некоторые из которых сидят в Верховной Раде даже сегодня", - заявила Квин.

В то же время дипломат подчеркнула, что не все вызовы Украины внешние. "С внутренней стороны - это борьба с коррупцией и личными корыстными интересами (олигархов - УНИАН), которая не менее важная и жизненнонеобходимая для противодействия дезинформации", - сказала Квин.

"Пока Украина не преодолеет эти вызовы, она не будет в состоянии обеспечить интеграцию", - подчеркнула Квин.

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский получил от народа мандат на борьбу с коррупцией и чтобы заставить правительство работать лучше ради простых людей.

Квин убеждена, что Зеленский добился определенного прогресса, отменив депутатскую неприкосновенность в парламенте, а также благодаря ряду принятых Верховной Радой реформ, в том числе и о рынке земли.

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В то же время, как заявила дипломат, сегодня в Украине "олигархи еще больше поглощают депутатов Верховной Рады, судей и других лиц для подрыва повестки дня президента". По ее убеждению, олигархи стараются, чтобы политическая система была подстроена под их интересы.

Временный поверенный подчеркнула, что личные интересы определенных лиц совпадают с интересами России и российских марионеток с целью "распространения антизападного нарратива, особенно через медиа-холдинги и социальные сети".

Она добавила, что эти лица распространяют утверждение, что западные партнеры Украины якобы пытаются управлять украинскими внутренними делами из-за границы. "По нашему мнению, этот нарратив очень ложный, поскольку на самом деле он переворачивает реальность с ног на голову", - сказала Квин.

Также она напомнила, что помощь и поддержка западных партнеров для Украины предоставляется по запросу Украины.

"Я бы сказала, что определенные корыстные личные интересы пытаются осуществлять внешний контроль над Украиной. Их главная цель - личное обогащение, добытое любым возможным способом, в том числе с помощью взяточничества, принуждения и даже присоединения к внешним силам, которые хотят видеть провал евроинтеграции Украины", - подчеркнула Квин.

При этом дипломат подчеркнула, что для победы над этими силами необходимо укреплять институты, которые смогут привлекать этих лиц к ответственности за попытки разрушения евроинтеграционных усилий украинского народа.

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Автор: Виталий Саенко