Она заявила, что Геращенко врёт.

Ведущая ток-шоу "Право на владу" Наталья Мосейчук в прямом эфире горячо подискутировала с депутатом от "Европейской солидарности" Ириной Геращенко.

Об этом сообщает ТСН.

Конфликт произошел во время обсуждения "плёнок Медведчука". Геращенко обвинила журналистов "1+1" в том, что они якобы не освещают информацию об украинских пленных.

"Я полностью поддерживаю вашу позицию относительно Медведчука. Насколько мы знаем, он является совладельцем телеканала "1+1". Здесь правильные прозвучали вещи относительно квартир военнослужащим, которых вызволили с плена, но они остаются сегодня без социальных пакетов", - заявила Геращенко.

Читайте такжеВ "Слуге народа" прокомментировали "пленки Медведчука""Давайте 25% зарплаты всех сотрудников канала "1+1" за месяц мы перечислим на закупку квартир, например, Ивану Дееву и Игорю Козловскому. Я отдам всю свою зарплату за месяц. Давайте купим эти квартиры. Порошенко нескольким военнослужащим квартиры купил", - сказала она.

Мосейчук напомнила, что выпуски новостей на "1+1" всегда начинаются с информации о ситуации на Донбассе.

"То, что вы сейчас предлагаете, и то, на чем вы спекулируете, это называется скотство", - заявила она Геращенко.

В ответ депутат сказала, что скотство - это "спекулировать на жизнях украинцев и крымских татар, которые находятся в заключении в Крыму и РФ".

"Когда Мочанов сказал, что мать не получила звонка от своего сына, когда он был освобожден, а все это делалось под кабинет пятого президента Украины, очень хотелось бы услышать ваши объяснения, почему", - спросила Мосейчук.

В ответ Геращенко сказала, что освобождение людей - очень тяжелая работа.

"Журналисты "1+1" присутствовали на всех освобождениях, где присутствовала я. Когда мы забрали Макуха, Герасименко, Лазаренко, мы сразу дали тогда им телефоны. Все освобождения, которые происходили, — мы сразу передавали телефоны, чтобы они могли сделать этот звонок. Скотство, Наталья, это спекулировать на этом", - подчеркнула Геращенко.

Также она заявила, что на телеканале за два года не вышло ни одного сюжета о людях, которых удерживает Путин. А Мосейчук обвинила ее во лжи.

"Ирина, мне всегда делают замечания, когда я говорю острые вещи. И когда я говорю слово "врете"... Мне очень часто делают замечания за слово "врете". Но в данном случае вы даже не обманываете, Ирина, вы лжете. Потому что каждый 19:30 выпуск "ТСН" у нас о фронте. Ни один другой канал не занимается так фронтовыми делами, как занимается канал "1+1", - ответила она.

"Пленки Медведчука"

Ранее журналисты обнародовали три части "пленок Медведчука". Первая касалась переговоров Медведчука с руководством РФ и главарями боевиков.

Во второй СМИ рассказали, как "труба Медведчука" стала его собственностью.

В третьей стало известно, что Медведчук осенью 2014 года по согласованию с тогдашним президентом Петром Порошенко и под прикрытием СБУ вел переговоры о закупке угля из ОРДЛО.

В последней части расследования говорится, что кум президента РФ помешал осуществить выгодный Украине обмен пленными.

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Автор: Людмила Жерновская