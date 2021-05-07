Глава комитета по международным делам Литовского Сейма Жигимантас Павилионис посоветовал украинцам "не слушать шум, который россияне крутили по каналам Медведчука".
Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу", отвечая на вопрос: "Когда Украина вступит в ЕС?".
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Литовский депутат отметил, что это произойдет тогда, когда все украинцы будут надеяться и каждый день над этим работать.
"Никогда эту надежду не теряйте. Вы сейчас - лидеры региона. Когда-то была лидером Молдова, когда-то Грузия. Вы сейчас сплотились как страна, держитесь друг друга. Не слушайте шум, который россияне крутили по каналам Медведчука. Идите в направлении одной стратегической цели. Терпите все. Это исторический шанс", - сказал он.
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