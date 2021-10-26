Дмитрий Кулеба ответил на вопрос насчет Владимира Путина / фото УНИАН
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на вопрос относительно президента Российской Федерации Владимира Путина.
Министра в соцсети Twitter спросили, является ли российский лидер убийцей?
Чиновник утвердительно и коротко ответил на поставленный вопрос.
Диалог между Кулебой и пользователем в сети:
Интернет-пользователь: "Путин – убийца?";
Кулеба: "Да".
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Напомним, в марте у президента США Джо Байдена во время большого интервью для американского новостного телеканала ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.