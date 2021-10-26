Глава МИД Украины коротко ответил на вопрос насчет российского лидера.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на вопрос относительно президента Российской Федерации Владимира Путина.

Министра в соцсети Twitter спросили, является ли российский лидер убийцей?

Чиновник утвердительно и коротко ответил на поставленный вопрос.

Диалог между Кулебой и пользователем в сети:

Интернет-пользователь: "Путин – убийца?";

Кулеба: "Да".

Напомним, в марте у президента США Джо Байдена во время большого интервью для американского новостного телеканала ABC News утвердительно ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина убийцей.

Автор: Екатерина Присяжнюк