Последний разговор Байдена с Путиным состоялся в конце декабря.

Президент США Джозеф Байден позвонит президенту России Владимиру Путину из-за роста напряжения вокруг Украины.

Об этом сообщил советник по нацбезопасности США Джек Салливан, пишет CNN.

"Я жду, что он поговорит по телефону с президентом Путиным, но мне нечего сообщить вам об этом прямо сейчас", - отметил он.

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что переговоры двух лидеров двух государств запланированы на завтра, 12 февраля, сообщает "РИА Новости".

"Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным, и завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов", - заявил Песков.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению Западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживание агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

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