Глава Офиса президента Андрей Ермак при поддержке Президента Владимира Зеленского занял жесткую позицию в переговорах с Россией по Донбассу.

Об этом написал политический эксперт Петр Охотин.

По его словам, Россия применяет карманные СМИ для распространения месседжей о неприемлемости украинского плана урегулирования.

«Глава Офиса Президента занял жесткую и последовательную позицию в переговорах Кремлем. Позиция Ермака - реализовывать мирный план, согласованный с Францией и Германией. Этот документ уже на столе. По его условиям, россияне должны немедленно прекратить огонь и допустить представителей ОБСЕ и Красного Креста на оккупированные территории. Ермак неоднократно уверял и уверяет, что Украина не позволит Кремлю диктовать ей свои условия и переводить переговоры в неконструктивное русло. Все должно быть по Минскому процессом и с соблюдением договоренностей в Нормандском формате», - отметил эксперт.

На Банковой понимают, что в данный момент с Россией можно общаться только с позиции силы. Именно поэтому Зеленский дал Ермаку карт-бланш на цементирование украинской позиции по безальтернативности украино-европейского мирного плана.

«По ряду заявлений и событий (в том числе санкции против Медведчука и обыски у пророссийских сил) видим, что Офис Президента и западные партнеры не питают иллюзий относительно того, что вина за кровопролитие и семь лет войны в Донбассе лежит на России. Все видят, что Киев придерживается договоренностей, а вот Москва их постоянно срывает», - сказал Охотин.

Он пояснил, что Украина в отношениях с Россией имеет мощный козырь - санкции, от которых Россия хочет избавиться.

«Похоже на то, что санкции не снимут, пока в Кремле не согласятся на украинский мирный план и не выведут все незаконные вооруженные формирования с украинской земли», - констатировал Охотин.

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Автор: Григорий Бондарь