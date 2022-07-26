На повестке дня - ситуация по Украине и"зерновое соглашение".

Президент Турции Тайип Эрдоган 5 августа посетит российский курорт Сочи с однодневным визитом.

Об этом сообщили в его офисе, пишет Reuters. Никаких подробностей больше не сообщалось.

В то же время российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова пишут, что Путин 5 августа проведет переговоры с Эрдоганом. Впрочем, он не отметил, какие именно темы лидеры двух государств обсудят.

По данным Анадолу, на повестке дня предстоящего визита тема войны между Россией и Украиной и другие процессы в регионе. Ожидается, что главы государств дадут также оценку реализации соглашения по "зерновому коридору".

Последняя встреча Эрдогана и Путина состоялась 19 июля в Тегеране.

Как известно, 22 июля Украина, Турция, Россия и Организация Объединенных Наций подписали договор для экспорта зерна из украинских портов.

Уже утром 23 июля российские войска ракетами атаковали Одессу, ударив по морскому торговому порту.

Представитель командования Воздушных Сил Юрий Игнат заявил, что россияне попали туда, где хранилось зерно.

В тот же день в Минобороны Турции заявили, что Россия заверила их в непричастности к обстрелу порта.

Однако позже Минобороны РФ подтвердило удары по порту, заявив, что они якобы атаковали судоремонтный завод.

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