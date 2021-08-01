Одиозный судья пока не является задержанным и находится под защитой СБУ.

Адвокат экс-судьи Николая Чауса Ростислав Кравец заявил, что ему удалось сегодня пообщаться со своим подзащитным, который сейчас содержится под стражей Службы безопасности Украины.

Об этом Кравец сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня поиски оказались более результативными. Николай Чаус найден и насколько это возможно, он в безопасности", - заявил адвокат.

По его словам, Чаус получает необходимую медицинскую помощь, которая, как заверяет адвокат, необходима его подзащитному.

"Мне удалось с ним пообщаться. На мой взгляд, ситуация не то чтобы неординарная, такое вообще немыслимо, чтобы могло вообще произойти. Он не является пока задержанным и находится действительно под защитой СБУ", — заявил Кравец.

Также он сообщил, что с руководителями СБУ не общался, а со следователем пообщались удаленно.

"Проблема СБУ в ненадлежащей коммуникации с адвокатами и СМИ, на мой взгляд. Но ситуация реально совсем неординарная. Думаю урок будет хорошим для всех и протоколы общения поменяют и не только в СБУ", — прокомментировал Кравец.

Ранее в этот день адвокат Чауса заявил, что местонахождение подзащитного ему до сих пор неизвестно.

Задержание Чауса: что известно

31 июля в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл человек, представившийся Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Читайте такжеНАБУ показало видео гонок за микроавтобусами СБУ, в которых везли ЧаусаКак утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, свидетельствующие о его похищении и лишения свободы. В связи с этим относительно Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности". "Учитывая его физическое и моральное состояние после длительного лишения свободы, пока ему оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом отдельно проинформирована жена господина Чауса, следователи СБУ находятся в постоянном контакте с его родственниками", - добавили в СБУ.

В то же время ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса" у полиции и "вывезли в неизвестном направлении".

После этого в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что правоохранители, которые задержали Чауса, на связь с детективами не выходили и призвали передать подозреваемого уполномоченным представителям бюро.

Дело против Чауса

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

Через месяц, 6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание судьи и привлечение его к уголовной ответственности. Однако Чаус, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, покинул территорию Украины. Он был объявлен в розыск. Позже Чауса задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября Комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении. Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Инна Андалицкая