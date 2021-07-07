По словам дипломата, против этого выступают другие участники минского формата.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Соединенные Штаты не будут принимать участие в переговорах по Донбассу в рамках минского формата.

Об этом дипломат рассказал в эфире канала "Украина 24".

Он пояснил, что против этого выступает не только Россия, но и, по его мнению, Германия с Францией.

"На мой взгляд, это не трагедия для Украины, этот формат не дал ничего для решения проблемы российской агрессии в Украине. Но это потому, что Россия пока не готова вывести свои войска с Донбасса. Когда этот день наступит, когда Россия окажется готова, она будет говорить с Америкой, так как понимает, что Америка играет ключевую роль в этом. Минский формат важен только по одной причине: в связи с ним Евросоюз применяет санкции против России, и это на пользу Украине", - сказал Хербст.

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Он также призвал не воспринимать как правду недавнее заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о возможном участии США в переговорах по Донбассу.

"Россия считает, что может употребить минский формат, чтобы давить на Украину. Так не вышло, но у Путина остается эта надежда. Опять-таки, Франция и Германия считают это своей игрой, а не американской. Они готовы, конечно, быть в контакте с нами в минском формате, но не хотят, чтобы мы были за столом. Для Украины это пока не важно, так как этот процесс ничего не добился", - сказал Хербст.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения "Нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе.

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Автор: Юрий Годован