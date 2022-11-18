Мельника уволили с должности посла в Германии в июле.

Бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника назначили заместителем главы министра иностранных дел, сообщил в Telegram представитель Кабмина Тарас Мельничук.

Также сообщается об освобождении Василия Володина с должности госсекретаря Министерства развития общин и территорий Украины.

Выполнение обязанностей госсекретаря Министерства развития общин и территорий Украины временно возложено на Анатолия Касияника.

Видео дня

Увольнение Андрея Мельника с должности посла в Германии

9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии. Мельник возглавлял дипломатическое представительство Украины в Германии 8 лет, тогда как послы обычно возвращаются из страны через четыре, самое большее шесть лет.

Мельник на посту посла критиковал политику Берлина в отношении Украины, в частности медленную реакцию на просьбу Киева обеспечить необходимым вооружением ВСУ.

Работа украинского посла смущала российских пропагандистов, что в своих публикациях пытались всячески столкнуть дипломата с немецкими коллегами.

Тем не менее, во время отъезда из Германии Мельнику устроили "исключительное прощание", писал Bild. В отличие от большинства послов, с Мельником прощался не глава или заместитель главы департамента, а заместитель министерства Анналены Бербок – Тобиас Линднер.

Собеседник журналистов в МИД Германии отметил, что такое прощание происходит "только в нескольких исключительных случаях". Мельнику устроили государственное прощание, чтобы выразить "четкое признание" немецкого министерства.

Вас также могут заинтересовать новости: