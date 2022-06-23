Андрей Мельник отметил, что многие пытаются поскорее помирить граждан Украины и РФ.

Украинские беженцы не хотят оставаться в Германии не из-за плохого отношения, а из-за бюрократии. Некоторые немцы все еще пытаются "помирить" украинцев и россиян.

Об этом рассказал посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью Укринформу.

"Я никогда не утверждал, что к нашим беженцам в Германии якобы плохо относятся. Дословно сказал о том, что немцы должны задуматься над тем, почему многие украинцы не хотят оставаться в этой стране и возвращаются домой. Это очевидный факт", - отметил дипломат.

По его словам, основной причиной, почему украинцы возвращается домой, - улучшение ситуации в Украине и желание увидеть родных.

В то же время, есть и другие причины:

чрезмерная забюрократизированность оформления статуса беженца;

украинцы сталкиваются с немцами российского происхождения, которые работают в ведомствах.

"Многие в Германии стремятся поскорее помирить украинцев и россиян, что является абсолютным кошмаром для наших соотечественников после пережитых травм", - объяснил Мельник.

При этом он указал, что его фраза о якобы плохом отношении к украинцам в Германии, которая вызвала негодование, была вырвана из контекста во время дебатов, когда противники поставок оружия в Украину использовали аргумент о помощи украинским беженцам. Также посол напомнил, что поблагодарил за поддержку и извинился "перед теми десятками тысяч немецких граждан-волонтеров, которых мог оскорбить".

Как ранее сообщал УНИАН, в СМИ появилась информация, что украинский дипломат Андрей Мельник "обвинил" немцев в плохом отношении к украинским беженцам, которых, по официальным данным, сейчас в Германии около 865 тысяч, "относятся якобы не очень хорошо", из-за чего они вынуждены уезжать домой.

По состоянию на 10 июня Украину покинули 4,8 миллиона человек. За этот же период в страну въехало более 2 миллионов граждан.

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