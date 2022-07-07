Ожидается, что Джонсон объявит о своей отставке в ближайшие часы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после заявления об отставке намерен провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил политический редактор The Daily Telegraph Бен Райли-Смит.

По данным журналиста, разговор будет восприниматься как заявление о решимости продолжать свою работу (служить стране, заниматься вопросами общественных интересов) к осени.

По данным британских СМИ, Борис Джонсон официально объявит об отставке через несколько часов. Ожидается, что Джонсон продолжит руководить правительством, а новый британский премьер будет избран в октябре.

Как сообщал УНИАН, фаворитом среди членов Консервативной партии на пост следующего премьер-министра является министр обороны Британии Бен Уоллес, который играл ключевую роль в британской поддержке Украины.

Уоллес до последнего сохранял поддержку Бориса Джонсона и отозвал ее сегодня утром, однако в отставку, как остальные более 50 членов кабмина, не ушел.

Примечательно, что Уоллес отметился рядом прекрасных заявлений о руководстве РФ. В частности называл пресс-секретаря МИД РФ Марию Захарову и самого Путина "сумасшедшими"; говорил, что у него "синдром маленького мужчины".

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