В то же время, со своей стороны Путин снова заговорил о ложном утверждении "внутриукраинского конфликта".

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон в ходе разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подчеркнул важность суверенитета Украины.

Как сообщает сайт правительства Британии, Джонсон и Путин провели разговор перед проведением 26-й Конференции стран – участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Глазго 1-2 ноября.

"Премьер-министр был четким в определении, что текущие отношения Соединенного Королевства с Россией не являются теми, к которым мы стремимся. Он сказал, что сохраняются значительные двусторонние сложности (в отношениях), в том числе отравление в Солсбери в 2018 году. Премьер-министр также подчеркнул важность украинского суверенитета", - говорится в сообщении.

Как сообщает сайт Кремля, Путин во время разговора с Джонсоном подробно рассказал о подходе России к урегулированию ситуации на Донбассе при безусловном выполнении Минских договоренностей.

Читайте такжеВ СНБО не хотят запрещать гастроли всех российских артистов в УкраинеПри этом сайт Кремля упорно называет начатую Россией войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

Ранее сообщалось, что Украина "дала совет" ООН по противодействию агрессии России.

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Автор: Виталий Саенко