В отдельных регионах Украины из-за нехватки кислорода сложилась критическая ситуация.

Народный депутат Александр Дубинский инициирует специальное исследование Антимонопольного комитета Украины на предмет критической ситуации, сложившейся с дефицитом медицинского кислорода в отечественных медучреждениях.

О ней заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко, и пишут СМИ. Министр сообщил об остановке двух больших украинских заводов-производителей кислорода на регламентные работы в разгар ужесточения карантина в разных областях страны и во время перевода их в красную зону. Притом, что до этого одно из производств на западе Украины приостановило производство из-за технических проблем. Из-за чего возник дефицит кислорода, и на него сразу же подскочили цены. После чего наши власти были вынуждены оперативно начать закупки кислорода в соседней Польше.

Читайте такжеЕще семь областей Украины переходят в "красную" зону карантина: какие ограничения вводятсяВ отдельных регионах Украины из-за нехватки кислорода сложилась критическая ситуация, особенно в тех, что находятся в красной зоне эпидемиологической ситуации — Черниговская, Одесская. Об этом сообщают волонтеры, общественные активисты, которые говорят об отчаянном положении больных коронавирусом и угрозе их жизням.

В связи с этим Александр Дубинский направил вчера депутатский запрос министру здравоохранения Виктору Ляшко, чтобы выяснить все детали возникшего кислородного кризиса. А также, чтобы получить максимально полную информацию об обеспечении медучреждений кислородом, об объемах его производства в Украине, ценах, импортных закупках, графике проведения регламентных работ на отечественных производствах и координации с украинскими властями.

Также Дубинский инициировал детальное исследование по рынку медицинского кислорода со стороны Антимонопольного комитета, который обязан осуществлять государственный контроль по части защиты в стране экономической конкуренции. Чтобы АМКУ выяснил, имели ли место факты злоупотребления монопольным положением и нарушения экономической конкуренции. Если опасения по злоупотреблениям подтвердятся, Дубинский потребовал принять меры в отношении соответствующих нарушителей по действующему законодательству.

Автор: Григорий Бондарь