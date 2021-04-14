Социологи провели опрос среди жителей одномандатного избирательного округа №87 касательно уровня доверия к главе государства, местным руководителям и депутатам, которые баллотировались на довыборах.

Исследование проводила социологическая группа "Рейтинг" в течение 8-13 апреля 2021 года.

Читайте такжеВ "За будущее" прокомментировали решения судов по результатам выборов в 87-м округеТак, среди опрошенных жителей округа №87 Владимиру Зеленскому доверяют 35% не доверяют – 57%. Петру Порошенко доверяют 25%, не доверяют – 68%.

Опрос показал, что Ивано-Франковскому областному совету доверяют 43%, не доверяют – 24%, затруднились оценить – 33% (14% – не знают, 19% – затруднились). Председателю областной государственной администрации Бойчуку доверяют-14%, не доверяют – 20%, не знают его – 60%.

Среди депутатов, баллотировавшихся на довыборах в скандальном округе №87, Александру Шевченко доверяют - 55% опрошенных, не доверяют – 35%. Руслану Кошулинскому доверяют – 40%, не доверяют – 42%. Василию Вирастюку доверяют - 30%, не доверяют – 56%, Марусе Зверобой-Биленькой доверяют – 20%, не доверяют – 48%, не знают ее – 23%.

Кроме того, в динамике за месяц вырос уровень недоверия к В.Вирастюку, Р.Кошулинскому и М.Зверобой.

Аудитория: жители одномандатного избирательного округа №87 (Ивано-Франковская область). Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Выборы в 87-м округе: что известно

17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области. На местных выборах 25 октября Андреевича избрали на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.

Новые выборы в 87-м округе состоялись 28 марта.

31 марта в Центризбиркоме заявили, что деятельность окружной избирательной комиссии заблокирована из-за отсутствия кворума. ЦИК 30 и 31 марта заменяла некоторых членов ОИК.

Впоследствии на двух участках округа выборы признали недействительными.

В Надворной при пересчете голосов недосчитались сотни бюллетеней в пользу Александра Шевченко.

4 апреля в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) завершили подсчет голосов. Победителем с минимальным отрывом признали Василия Вирастюка. "Вирастюк 31,25% VS Шевченко 29,69%. Разрыв менее 750 голосов. "Клоны" Шевченко взяли 499 голосов", - говорится в сообщении. При этом, результаты выборов на 5 участках отменили. Исчезли около 500 бюллетеней. Согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко.

12 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным итоговый протокол ОИК о результатах голосования на довыборах в Верховную Раду на 87-м избирательном округе.

Ранее суд первой инстанции также объявил незаконными все решения ОИК о признании недействительным голосования на 5 участках. Суды еще продолжаются.

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Автор: Иван Бойко