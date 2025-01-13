Несмотря на всю разницу между этими двумя странами и их лидерами, у Трампа и Путина очень похожи мировоззрения.

Риторика избранного президента США Дональда Трампа, особенно его территориальные претензии к союзникам, уж слишком напоминает риторику Москвы. Обозреватель издания Bloomberg Марк Чемпион не исключает, что Трамп действительно может попытаться управлять Америкой так, как Путин правит Россией.

Колумнист выделяет три определяющие характеристики "путинизма":

глубокое пренебрежение к демократическим ограничениям в управлении государством и к социальному либерализму, а вместо этого - отношение к власти как к личному наследию;

мафиозное мышление, в котором отношения строятся на принципах личной привязанности;

убеждение, что мироустройство последних 30 лет после холодной войны было случайным отклонением и теперь все возвращается к обычной "войне всех против всех", где великие державы доминируют над целыми регионами, рассматривая их как собственные сферы влияния или даже владения.

Колумнист отмечает, что несмотря на совершенно разную биографию, Трамп и Путин имеют похожее мировоззрение. Как и российский диктатор, новоизбранный президент США презирает принципы демократии, ценит личную лояльность выше всех других качеств, является националистом в широком смысле, считает своими врагами либералов и многосторонние международные институты, а также считает международный порядок, возникший после холодной войны, мертвым.

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Действуя в этой логике, Путин пытается подчинить и поместить в российскую зону влияния постсоветские страны, включая Украину. Для Трампа то же самое с Канадой, Гренландией, Мексикой и Панамой.

Марк Чемпион не верит, что Путин и Трамп действуют согласованно, хотя и не исключает и их дружбы, и конфликта между ними. "Но очевидно, что Трамп, как и Путин, чувствует слабость у тех, кто сидит за столом переговоров напротив него. И по сравнению с США Канада, Европа и Панама слабые", - пишет колумнист.

Аналитик сомневается, что Трамп действительно готов задействовать армию для выполнения этих своих прихотей, ведь США имеют значительно лучший инструмент принуждения - экономический.

"Этот вид принуждения тоже прямо из путинских правил игры. Возможно, лучший урок, который Трамп мог бы вынести из Кремля, - это долго и внимательно смотреть на то, как все эти торговые и энергетические наступления сработали для российского сильного мира сего", - резюмирует обозреватель.

Трамп начал давить на друзей и врагов США

Как писал УНИАН, Дональд Трамп объявил о своем намерении добиваться американского контроля над Гренландией и Панамским каналом. При этом он не исключил возможность применения силы. Также он полушутя говорил, что Канада должна стать 51-м штатом США.

Кроме того, Трамп объявил ультиматум ХАМАС. Если это палестинское движение не отпустит всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль в октябре 2023 года, тогда США под руководством Трампа устроят "ад" на Ближнем Востоке.

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